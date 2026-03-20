「大相撲春場所・１３日目」（２０日、エディオンアリーナ大阪）東三段目３２枚目の大雷童（４５）＝高田川＝が東三段目５４枚目の北勝栄（２６）＝八角＝を押し出し、１勝６敗とした。北勝栄は５敗２休。元十両が七番相撲で初日を出した。立ち合いで押し込めず、引いて相手の体勢を崩して押し出した。「どこも悪いところがないのに、こんなにも負けてしまった。自分が弱いだけ。負けが続くと体が動かなくなるんですね」。１