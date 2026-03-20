ロックバンド「OKAMOTO'S」が20日、公式サイトを更新。ベースのハマ・オカモト（35）の体調不良のため、この日に愛知・NAGOYA CLUB QUATTROで開催予定だったライブを中止にすると発表した。「3/20(金祝) NAGOYA CLUB QUATTRO公演開催中止のお知らせ」と題して、サイトを更新。「平素よりOKAMOTO’Sを応援していただきまして、誠にありがとうございます」と書き出し、「ハマ・オカモトが体調不良の為、万全な出演が困難となり、