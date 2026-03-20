「品川庄司」の品川祐が２０日、自身のＸを更新。娘（１５）の中学の卒業式に出席したことを報告した。「アメトーーク！」では娘「こはく」ちゃんからの通信簿や手紙が読みあげられるなど、テレビでもおなじみの親子。品川は「娘の中学の卒業式。『卒業生起立』という声に間違えて反応してしまい、腰ぐらいまで立ってしまった。妻が声を出さないように堪えながらも俺を見て爆笑。無音爆笑。『そこまで笑うことか』と思いながら