日本時間のきょう未明、トランプ大統領に出迎えられるなかホワイトハウスに到着した高市総理。世界が注目するなか始まった首脳会談の冒頭、中東情勢についてまず口火を切ったのは高市総理でした。高市総理「世界中に平和と繁栄をもたらせるのはドナルドだけだと思っています。そのために私は諸外国に働きかけて、しっかりと応援をしたいと思っています。きょう、私はそれを伝えに来ました」事実上、封鎖が続くホルムズ海峡への艦船