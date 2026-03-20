全線で開通した県道熊本高森線＝20日午前、熊本県益城町2016年4月の熊本地震で被災し、熊本県が復興事業として4車線化を進めてきた益城町などの県道熊本高森線が20日、発生から10年となるのを前に約3.8キロの全線で開通した。震度7を2回観測した同町では発生直後に倒壊家屋が道路をふさぎ、救助活動に支障が出た。多車線化により、災害時における緊急車両の通行路を確保し、防災機能の向上につなげる。益城町で同日朝に開かれ