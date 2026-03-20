【イスタンブール共同】イランのファルス通信によると、革命防衛隊報道官は20日「戦時中もミサイル製造を続けており、備蓄にも特に問題はない」と主張した。イスラエルのネタニヤフ首相がイランの製造能力を否定したことに対抗した。