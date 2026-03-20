「ひろゆき」こと西村博之氏が１９日、東京都の小池百合子知事が同日の定例会見で「おばさん」発言に不快感を示したことについて、投稿した。鳥取県の平井伸治知事が県議会で小池氏を念頭に「おばさん」と発言したとの報道が波紋を広げており、小池氏が、「答えるのもむなしい」などと述べていた。ひろゆき氏は、一連の報道について「小池都知事が『おばさん』と呼ばれることに不快感ってのがよくわからないんだけど、７３歳