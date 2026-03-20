レイカーズは18日（日本時間19日）に敵地ヒューストンでロケッツと対戦し、124－116で勝利した。しかし、相手のオールスター選手が試合後、八村塁の3Pシュートを“まぐれ”と表現し、後味の悪さを残した。 ■「こちらは不運だった」 レイカーズとロケッツは、16日と18日（同17日と19日）に連戦。2試合ともレイカーズが制した。本拠地での連敗後、ロケッツのオールスタ