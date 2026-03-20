京都は22日にホームで名古屋と対戦する。逆転勝ちした前節・長崎戦で今季初めて出場機会がなかったDF福田心之助は「もどかしさや悔しさはある」と心境を吐露。その上で「“俺を使ってくれ”という気持ちを常に出そうと思っていますし、出さないといけない」とピッチへの渇望をあらためて強くした。逆転負けを喫した14日のC大阪戦後には自身の責任や役割を見つめ直した。「監督やコーチじゃない。やっているのは選手たち。去年