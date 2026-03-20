俳優の仲野太賀（33）が主演を務めるNHK大河ドラマ「豊臣兄弟！」（日曜後8・00）のトークショーが20日、東京・渋谷のNHKホールで行われ、市役の女優・宮崎あおい（40）と浅井長政役の俳優・中島歩（37）が登壇。中島は「憧れの宮崎さんと共演できて、夢のようです」と感慨を語った。NHK連続テレビ小説「おちょやん」などの八津弘幸氏がオリジナル脚本を手掛ける大河ドラマ通算65作目。“天下一の補佐役”豊臣秀長を主人公に、