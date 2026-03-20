高市総理に同行して現地で取材に当たっている中島記者に聞きます。【Q.今回の会談、日本政府はどのような評価をしているのでしょうか】会談がおこなわれる前までは、相手がトランプ大統領ということもあって、何を要求されるのかその場になってみないと分からないと日本政府内には心配する声も多かったのですが、会談後、ある政権幹部は今回の首脳会談について「成功した」と安堵の表情を見せていました。同行筋によりますと、首脳