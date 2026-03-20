気象台は、午後4時27分に、なだれ注意報を伊達市大滝に発表しました。【警報エリアを確認】【なだれ注意報】北海道・伊達市大滝に発表（雪崩注意報） 20日16:27時点胆振、日高地方では、強風や高波、落雷、電線等への着雪に注意してください。胆振地方では、大雪やなだれに注意してください。【なだれ注意報（発表中）と予報値】■伊達市大滝□なだれ注意報【発表】21日にかけて注意