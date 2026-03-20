◇オープン戦ロッテ―中日（2026年3月20日バンテリンD）ロッテの西川史礁がオープン戦1号を放った。0―4の3回1死一塁から中日の先発・柳の外角高め、142キロの直球を叩くと、打球は今季新設された右翼ホームランウイングに飛び込んだ。昨季新人王の西川は春季キャンプ中に右前腕屈筋損傷のため、離脱。今月13日に1軍に合流した。指名打者での出場が続く中、オープン戦6試合、18打席目に待望の一発が飛び出した。