俳優の犬飼貴丈（31）が、20日放送のフジテレビ系バラエティー『ぽかぽか』（月〜金前11：55）に生出演。ともに金曜レギュラーを務める俳優の真飛聖（49）とともに、この日をもって同番組を卒業した。【写真】スタジオで撮影した『ぽかぽか』犬飼貴丈ら集合ショット犬飼は、2023年1月13日に初出演。約3年間出演した。これまでのさまざまな企画に出演したVTRを振り返り「消したい記憶とかもチラホラあるんですけど…」とつぶ