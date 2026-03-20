タレントのナジャ・グランディーバが20日、TBS系「ゴゴスマ」（月〜金曜午後1時55分）に生出演。日米首脳会談で高市早苗首相のトランプ大統領への語りかけなどについてコメントした。高市氏は19日（日本時間20日未明）、米ワシントンのホワイトハウスでトランプ氏と日米首脳会談に臨んだ。高市氏は「世界に平和と繁栄をもたらすのはドナルドだけ。しっかりと応援したい」とトランプ氏をファーストネームで親密感のある呼び方をした