カタール・ドーハ北部の天然ガス施設。2017年撮影/Naseem Zeitoon/Reutersニューヨーク／ロンドン（CNN）イランでの戦争は、経済学者が「ブラックスワン」と呼ぶ事象、つまり誰も免れることのできない、予期せぬ壊滅的な衝撃をもたらした。いわゆる「キネティックな戦い（物理的破壊を伴う戦い）」が中東で展開され、数百人の民間人が死亡している。一方で、経済的激震がペルシャ湾から外へと広がり、事実上すべての人がその影響を