◇MLB オープン戦 ホワイトソックス4-2ダイヤモンドバックス(日本時間20日、キャメルバックランチ)ホワイトソックスの村上宗隆選手が、日本時間20日のダイヤモンドバックス戦に「4番・ファースト」でスタメン出場。第2打席にヒットを放つなど、3打数1安打1四球という内容でした。WBCから合流後、初のオープン戦に臨んだ日本時間18日のアスレチックス戦では第3打席にオープン戦第1号のホームランを放った村上選手。この日も「4番・