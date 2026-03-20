乃木坂46の川〓桜（22）のファースト写真集「エチュード」（4月14日に新潮社から発売）の先行カットが15日、初公開された。今回解禁されたのは、南フランス・ニースのプールサイドで撮影されたビキニ姿のカット。こちらに笑顔で手を差し伸べてくる、彼女感あふれる一枚となった。初めてのソロ写真集はかねて憧れがあったというフランスで撮影。ニースとパリ、気候や雰囲気の異なる2都市での撮影を通じて、これまでにない多彩な表情