開幕投手を務めるソフトバンクの上沢直之投手（３２）が２０日の広島とのオープン戦（みずほペイペイ）に先発した。開幕戦へ向けての最終調整は３回途中２失点という結果だった。力強い直球とフォークを武器に３回途中までで５つの三振を奪った上沢。２回には振り逃げで１点を失う不運もあり、２回２／３で３安打２失点だった。前回登板時に語っていた「走者を背負ってからのフォークの精度」については「しっかり低めに投げれ