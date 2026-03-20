ＪＲＡは３月２０日、橋木太希騎手＝栗東・フリー＝に２１日から裁定委員会の議定があるまで騎乗停止処分を科すことを発表した。日本中央競馬会競馬施行規程第１４７条第２０号に該当する、重大な非行が判明したため。詳細については同騎手が２０歳未満であるため明かさないとしている。