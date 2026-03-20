ラグビーリーグワン１部・静岡ブルーレヴズに加入したＮＯ８ステファン・ヴァハフォラウ（２３、東洋大４年）が２０日、静岡・磐田市内で取材に対応。「来季の開幕戦に出られるように」と今後の抱負を語った。ニュージーランド生まれで、父は三洋電機（現埼玉）でもプレーした元トンガ代表のサミウ・ヴァハフォラウさん（４７）。４歳まで日本、その後はフランスでも生活し、日・仏・英の３か国語を自在に使いこなせるという。