◆センバツ第２日▽１回戦横浜０―２神村学園（２０日・甲子園）神村学園が昨年のセンバツを制した横浜を破り、１回戦を突破した。勝利の立役者は強力打線をシャットアウトしたエース右腕の龍頭汰樹（３年）。上質なコントロールに加えてフォークを自在に操る投球でディフェンディングチャンピオンを６安打に封じ、横浜の最速１５４キロ右腕・織田翔希（３年）に投げ勝った。今大会から導入されたＤＨ制により投球に専念した