女優の瀬戸朝香が、来月から日本テレビ系番組「ＺＩＰ！」（月〜金曜・午前５時５０分）のパーソナリティに就任することを発表した。瀬戸は２０日、自身のインスタグラムを更新。「お知らせ」と題し、「この春から日本テレビ系 朝の情報番組『ＺＩＰ！』に！私瀬戸朝香が新レギュラーメンバーとして月曜パーソナリティーを担当することになりました！新出演者・新コーナー・新セットと共にパワーアップした新生『ＺＩＰ！』