来季の中盤補強が不可欠なマンチェスターＵ（イングランド）と、ＭＦカマビンガの移籍が確実視されているＲマドリード（スペイン）がニューカッスル（イングランド）所属のブラジル代表ＭＦブルーノ・ギマランイス（２８）の獲得を巡り、争奪戦を繰り広げていることが２０日までに判明した。「ロイター」電子版によると、マンＵはすでにギマランイス側と個人条件に関して交渉を開始していたという。「ロイター」の情報筋は今