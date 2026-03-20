和歌山市は２０日までに、令和７年（１〜１２月）の宿泊客数が約１０９万４０００人を記録し、前年比 １０８.１％の伸びを示したと発表した。１００万人突破は２年連続で、コロナ禍前の令和元年を上回る過去最高数値となった。インバウンド需要の回復と成長により、外国人宿泊客数が約１４万４０００人に達した。これは、前年から約５万人増加で、 １５１.４％の伸びを記録。地域別前年比は、アジア圏が １４９.１％、ヨーロッ