グローバルな人気を誇る8人組グループ・ATEEZを輩出したKQ ENTERTAINMENTから2023年にデビューしたxikers（サイカース）。2024年には待望の日本デビューも果たし、精力的に活動を続ける10人組ボーイズグループだ。そんな彼らが、6TH MINI ALBUM『HOUSE OF TRICKY：WRECKING THE HOUSE』を携えて来日。今回のインタビューでは、韓国デビューからの3年間をじっくりと振り返り、その中で培われた成長や自信、ファンへの深い思いについ