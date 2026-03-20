英ロックバンドのプラシーボが、1996年のデビュー作を再構築したアルバム「プラシーボ RE:CREATED」を6月19日にリリースする。ブリットポップ全盛期に発表されたオリジナル盤「プラシーボ」は当時の流行とは一線を画し、ブライアン・モルコとステファン・オルスダルがアンドロジニー（両性具有性）やクィアネス、依存、疎外感といったテーマを率直に描いた作品として異彩を放った。