スコルジャ監督が大卒ルーキーMF植木颯に言及浦和レッズのマチェイ・スコルジャ監督は3月20日のトレーニング後に定例会見を実施。18日の柏レイソル戦で浮き彫りになった課題についてあらためて話したほか、今月下旬のインターナショナル・マッチウィーク中に台頭を期待する若手にルーキーのMF植木颯を指名した。浦和は柏戦を1-1からのPK戦で敗れたが、60分あたりを境に完全に制圧される展開になった。試合後の記者会見で「ハイ