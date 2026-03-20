タレントIMALU（36）が20日、神奈川・パシフィコ横浜で行われた、第1回「日本マリン賞2026」の表彰・授与式でプレゼンターを担当した。ゲスト審査員も務めた。あいさつの中でコロナ禍をきっかけに始めた、鹿児島・奄美大島と東京の2拠点生活について語った。「今は奄美大島をベースに、月2回東京で仕事をしています。島と東京が（滞在は）半々くらい。島で暮らし始めて4年がたつけど住み心地がすごくいいんです。東京で忙しくして