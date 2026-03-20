明治安田J2・J3百年構想リーグ第7節（20日・正田醤油スタジアム群馬ほか＝2試合）東A組の湘南が群馬を2―0で下し、勝ち点16とした。群馬は同6。西A組は富山が新潟に3―2で競り勝ち、同13に伸ばした。新潟は同12のまま。