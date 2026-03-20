WBCで話題となったイタリア代表のエスプレッソマシンが、MLBの公式サイトでオークションに出品されています。オークションに出品されたのは、プールラウンドのアメリカ戦、準々決勝のプエルトリコ戦、準決勝のベネズエラ戦で実際に使用されたエスプレッソマシン。イタリア代表はホームランを打つと、ダッグアウトでキャプテンのパスカンティーノ選手がコーヒーを振る舞うセレブレーションがありました。プールBに入ったイタリアは1