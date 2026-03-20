女優前田敦子（34）が19日放送のテレビ朝日系「あざとくて何が悪いの？」（木曜深夜0時45分）に出演。がっかりした男性を明かし、ゲストの俳優小泉孝太郎をなぜかドキっとさせた。前田は違う仕事をしている友人から男性を紹介してもらったといい「なんか一度、（男性から）『誕生日が同じだから運命だと思う』って言われたときに、“運命ってそんなもんなの？”って、それで運命なの？って（冷めてしまって）。スンってなってしま