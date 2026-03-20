大事件ばかりがニュースではない、身近な小さな事件の方が人生を左右することも。注目のテーマを取り上げ大反響を呼んだ仰天ニュースから特別セレクション！（初公開2024年9月16日記事は取材時の状況）＊＊＊仕事やプライベートで「なぜかうまくいく人」は、どんな言葉を使っているのか？実は賢い人ほど、相手から期待通りのリアクションを引きだす「ズルくてうまい言いまわし」を日頃から駆使している。どんな言葉