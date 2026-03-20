TBS田村真子アナウンサー（30）が20日、都内で、ドキュメンタリー映画「田村真子のと鉄道〜明日へ向かう旅〜」（矢島公紀監督）の舞台あいさつに登壇した。TBS及びJNN系列局の記者・ディレクターが送り出してきたドキュメンタリーを上映する「TBSドキュメンタリー映画祭2026」の1本。20年に番組の企画で石川県ののと鉄道に乗り、能登半島の魅力を伝えた田村アナウンサーが、震災後の地を再訪。復興へ歩む人々と向き合いながら、