犬がそっけない態度をとる理由 犬の態度がそっけないとき、「怒ってるのかな？」「嫌われちゃったかな…」と、不安になることがあるのではないでしょうか。 犬がそっけない態度をとることには必ず理由があり、体の不調・心の不調・環境の変化などが影響を及ぼしている可能性があります。 1.構われたくない 犬がそっけない態度をとるのは、構われたくないからです。 群れで生活をする動物である犬ですが、家庭犬として人間と