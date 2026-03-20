空自の最新鋭機が飛行試験を実施航空自衛隊の飛行開発実験団は2026年3月19日、C-2輸送機をベースとした「スタンド・オフ電子戦機」とみられる新型機の飛行試験映像を公開しました。【本当に飛んでる…！】航空自衛隊が公開した新型電子戦機の飛行試験動画を見る（動画）「スタンド・オフ電子戦機」とは、強力な電波妨害によって敵のレーダーなどを無力化し、自衛隊の航空作戦を有利に進めるための支援を行う機体です。今回、