2025年のザスパ群馬は、前年までプレーヤーだった細貝萌氏が社長に就任。５月にはベイシアグループに入るなど、クラブ組織が大きく変貌した年だった。そこで新社長や佐藤正美強化部長が言い続けていたのが、「攻撃サッカーでJ２に戻り、近い将来、J１昇格を果たす」ということ。同シーズンからチームを率いることになった沖田優監督も強い野心を感じ取っていたという。「クラブ側が考えているビジョンを達成するためにも、超攻