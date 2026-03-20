前節の群馬戦で、横浜FCは３−０の完勝を収める。この試合にフル出場した山田康太は「攻守において、躍動感のあるサッカーはできたんじゃないかな」と振り返る。攻撃志向を強くする横浜FCで、チームが注力するビルドアップにも、確かな手応えを感じている。「後ろの選手が攻撃的なプレーをしてくれると、やっぱりすごく前も助かる」と、中盤でプレーする山田は言う。「攻撃となったら、前の選手だったりに目が向けられがちです