春の新生活に向け準備を進めている人も多いのではないでしょうか。新生活を応援しようと、お得に家電や食器を購入できる店などが人気を集めています。札幌市内のリユース店です。家庭でいらなくなった家電や家具などを無料で引き取っています。（持ち込んだ人）「春だし暖かくなったしちょっと整理しようかなと。こちらは無料で引き取っていただけるのと、ゴミとして捨てるのはもったいないかなと思って」新生活に向けた引っ