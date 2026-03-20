佐々木朗希が開幕ローテ入りしたのはなぜなのか(C)Getty Imagesドジャース・佐々木朗希の開幕ローテーション入りが決定した。これを受け、ドジャース専門メディア『Dodgers Nation』が背景を説明している。【動画】奪三振力は圧巻今春に磨きがかかる佐々木の魔球をチェック佐々木は今春のオープン戦で3試合に登板し、6回2/3イニングしか投げておらず、防御率13.50、9安打、9四球、10失点、10奪三振という成績だ。同メディ