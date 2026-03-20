車を修理に出したのに、７か月以上も受け取りに行かずに代車を返却しなかったとして、横領の疑いで２１歳の男が逮捕されました。 【写真を見る】車を修理に出したのに…引き取らずに代車を横領か21歳男を逮捕兵庫県警“修理代を払えなかった”という旨を供述 兵庫県警宍粟署が３月１９日（木）、横領の疑いで逮捕したのは、住居不定・無職の２１歳の男です。 同署によると、男は昨夏、宍粟市の自動車修理店に、自ら