ＪＲＦＵ（日本ラグビーフットボール協会）は３月１９日、イングランド遠征中の２０２５年度高校日本代表の第２戦・Ｕ１９イングランド代表戦に臨む試合登録メンバー２６人を発表しました。 今回のイングランド遠征の最大のターゲットとなるＵ１９イングランド代表戦。名誉とプライドをかけて戦う大一番には、第１戦となったＵ１９ハーレクインズ戦で、前半にハイパフォーマンスを見せた