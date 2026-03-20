◇オープン戦ロッテ―中日（2026年3月20日バンテリンD）ロッテのドラフト2位左腕・毛利海大（明大）が先発。厳しいプロの洗礼を受けた。初回先頭のカリステに初球を中前に運ばれると、2死後に細川の右翼線二塁打を浴びて先制点を許す。続く2回には2四球と暴投で2死二、三塁のピンチを招き、カリステに左越え3ランを被弾した。3、4回は走者を出しながらも無失点で切り抜けたが、5回1死満塁のピンチを招いて降板。4回1/3