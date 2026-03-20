◇プロ野球オープン戦 西武-DeNA(20日、ベルーナドーム)プロ野球・DeNAは20日、WBCに出場するためチームを離れていた牧秀悟選手が合流しました。牧選手はWBC日本代表に選出され、全5試合に出場。うち4試合がスタメン出場でした。初戦のチャイニーズ・タイペイ戦、第1打席にヒットを放つも、1次ラウンドは4試合で2安打、準々決勝のベネズエラ戦は4打数ノーヒットに終わるなど、13打数2安打、1打点、3四球、打率.154という内容となり