美容外科「高須クリニック」院長の高須克弥氏（81）が20日に自身のX（旧ツイッター）を更新し「胃ろう」について私見を展開した。胃ろうとはカテーテルから体内に栄養分などを注入する措置で、延命治療などに使われる。回復の見込みがない患者に対する措置は倫理に反するとして、原則実施しない国もあるが、日本では逆に保険で手厚くサポートしている。ネット上でたびたびこの件が議論の的となっているが、高須氏は「『胃瘻