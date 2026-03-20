メルシャンは3月17日、「軽井沢T-SITE」内に「シャトー・メルシャン ワインショップ軽井沢」をオープンした。シャトー・メルシャンは、長野県内に「シャトー・メルシャン 桔梗ヶ原ワイナリー」と「シャトー・メルシャン 椀子ワイナリー」の2つのワイナリーを展開している。国内外から多くの観光客が訪れる軽井沢は、試飲などの体験を起点とした“体験型消費”との親和性が高いと判断し、出店に至った。同店のコンセプトは「ワイナ