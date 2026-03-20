米国内では、そこまで熱狂していないのではないか――。第６回ＷＢＣを巡っては、そうした見方が一部にあったのも事実だ。実際、現地では広告露出の少なさや大会の浸透度を疑問視する声も聞かれ、開催国でありながら?温度差?を指摘する向きもあった。ただ、その一方で最終的に出た数字は、大会が確実に広がっていたことを物語っている。米紙「ニューヨーク・ポスト」などによると、米国対ベネズエラの決勝は米地上波放送局「Ｆ