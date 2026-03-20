健康維持にいい炭水化物の摂り方は何か。医師の牧田善二さんは「同じ量の糖質を摂るにしても、食べ方一つで脳をダメにする血糖値の上昇は異なる。たとえば、二郎系ラーメンを食べるなら、いきなり麺から食べてはいけない」という――。※本稿は、牧田善二『糖が脳を破壊する』（SB新書）の一部を再編集したものです。写真＝iStock.com／Yasuo Iwami※写真はイメージです - 写真＝iStock.com／Yasuo Iwami■糖質制限がうまくいく工