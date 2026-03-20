フジテレビの春からの平日報道・情報番組のメインキャスターが一堂に会する番組発表会が20日、東京・台場の同局本社で行われ、『ノンストップ!』の設楽統(バナナマン)・三上真奈アナ、『めざましテレビ』の伊藤利尋アナ・井上清華アナ・生田竜聖アナ、『Live News イット!』の榎並大二郎アナ・山崎夕貴アナ・遠藤玲子アナが登壇した。設楽統『ノンストップ!』は従来より前に50分拡大し、9時スタートに。これまではエンタメニュース