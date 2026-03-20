【モデルプレス＝2026/03/20】元AKB48でタレントの西野未姫が3月19日、自身のInstagramストーリーズを更新。手料理の写真を公開し、話題となっている。【写真】第2子妊娠中の26歳元AKB「野菜たっぷりで美味しそう」離乳食公開◆西野未姫、離乳食など手料理披露西野は「娘用に炊き込みご飯4合（ストック分）炊いたのに全く食べてくれなかった」とつづり、写真を投稿。ニンジンなどの野菜がたっぷり入った炊飯器いっぱいの炊き込みご